Затриманий член Координаційної ради Білорусі Знак оголосив голодування

Білоруські правоохоронці пред'явили звинувачення члену президії Координаційної ради опозиції Максиму Знаку. На знак незгоди він оголосив голодування.

Джерело: TUT.BY з посиланням на адвоката Знака Дмитра Лаєвського

Деталі: Звинувачення пред'явлено за кримінальною статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь).

За словами захисника, Знак дійшов висновку, що в Білорусі не працюють правові механізми захисту прав і свобод особистості і в умовах СІЗО він не бачить інших способів боротьби, "враховуючи очевидність абсурдності у частині звинувачення у злочині за вільне вираження громадянами своєї думки".

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