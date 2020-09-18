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Затриманий член Координаційної ради Білорусі Знак оголосив голодування

П'ятниця, 18 вересня 2020, 16:22
Затриманий член Координаційної ради Білорусі Знак оголосив голодування
Фото TUT.BY

Білоруські правоохоронці пред'явили звинувачення члену президії Координаційної ради опозиції Максиму Знаку. На знак незгоди він оголосив голодування.

Джерело: TUT.BY з посиланням на адвоката Знака Дмитра Лаєвського

Деталі: Звинувачення пред'явлено за кримінальною статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь).

За словами захисника, Знак дійшов висновку, що в Білорусі не працюють правові механізми захисту прав і свобод особистості і в умовах СІЗО він не бачить інших способів боротьби, "враховуючи очевидність абсурдності у частині звинувачення у злочині за вільне вираження громадянами своєї думки".

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Передісторія:

  • Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента. Опозиція створила Координаційну раду і вимагає перевиборів. Водночас шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • Пізніше стало відомо, що білоруські силовики привезли її до кордону з Україною та змушували виїхати. На знак протесту опозиціонерка порвала свій паспорт. Колесникову затримали
  • 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО №1 на вулиці Володарського у Мінську. Вона подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.
  • Слідчі пред'явили Колесниковій звинувачення в закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьнадзвичайна подіяопозиціяголодування
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