Белорусский оппозиционер Знак прекратил голодовку: она длилась десять дней
Понедельник, 28 сентября 2020, 18:19
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, адвокат Максим Знак, объявивший голодовку в СИЗО № 1 в Минске, постепенно возобновляет прием пищи.
Источник: адвокат Знака Дмитрий Лаевский, которого цитирует tut.by
Прямая речь Лаевского: "В выходные Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи".
Предыстория: 18 сентября Беларусские правоохранители предъявили обвинение Знаку. В знак несогласия он объявил голодовку.