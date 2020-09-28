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Белорусский оппозиционер Знак прекратил голодовку: она длилась десять дней

Понедельник, 28 сентября 2020, 18:19

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, адвокат Максим Знак, объявивший голодовку в СИЗО № 1 в Минске, постепенно возобновляет прием пищи.

Источник: адвокат Знака Дмитрий Лаевский, которого цитирует tut.by

Прямая речь Лаевского: "В выходные Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи".

Предыстория: 18 сентября Беларусские правоохранители предъявили обвинение Знаку. В знак несогласия он объявил голодовку.

Темы: Беларусьголодовка


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