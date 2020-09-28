Бойовики порушили "тишу" біля Старогнатівки

Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська вже порушили режим припинення вогню.

Джерело: Повідомлення пресцентру штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає".

Передісторія: