Бойовики порушили "тишу" біля Старогнатівки
Понеділок, 28 вересня 2020, 18:26
Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська вже порушили режим припинення вогню.
Джерело: Повідомлення пресцентру штабу ООС у Facebook
Дослівно: "Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка.
Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає".
Передісторія:
- 27 вересня проросійські бойовики також порушували режим припинення вогню.
Українська правда