Бойовики порушили "тишу" біля Старогнатівки

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска уже нарушили режим прекращения огня.

Источник: Сообщение пресс-центре штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет".

Предыстория: