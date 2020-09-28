Бойовики порушили "тишу" біля Старогнатівки
Понедельник, 28 сентября 2020, 18:26
С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска уже нарушили режим прекращения огня.
Источник: Сообщение пресс-центре штаба ООС в Facebook
Дословно: "С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет".
Предыстория:
- 27 сентября пророссийские боевики также нарушали режим прекращения огня.
Украинская правда