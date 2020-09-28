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Бойовики порушили "тишу" біля Старогнатівки

Понедельник, 28 сентября 2020, 18:26
Бойовики порушили тишу біля Старогнатівки

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска уже нарушили режим прекращения огня.

Источник: Сообщение пресс-центре штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет".

Предыстория:

  • 27 сентября пророссийские боевики также нарушали режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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