Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко розповів, що увійшов до створеної парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

Деталі: Тищенко під час брифінгу у КВЦ "Парковий" в Києві, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тищенка: "Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення, і я дійсно є одним із членів цієї групи".

Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок, як народних депутатів, як громадян цієї країни".

Деталі: Він також заявив, що подробиці про роботу нової групи, завдання якої допомогти президенту у встановленні миру в Україні, будуть незабаром повідомлені суспільству.

Раніше на своїй сторінці в Facebook він розповів про яку групу йдеться.

Дослівно: "Вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін з питань Донбасу. Як і прогнозував, тут працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців з обох боків конфлікту.

Але моя позиція незмінна, і вона аналогічна позиції президента. "Немає тієї сторони". Перш за все є українці, яких розділила війна на Донбасі. і наше спільне завдання - об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну. Зробити все можливе, щоб якомога швидше настав мир".

Upd. Пізніше перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков повідомив "Інтерфакс-Україна", що питання про включення Тищенка до складу делегації України в Тристоронньої контактній групі навіть не обговорювалося.

Пряма мова Резнікова: "Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу приймає тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників і т.д . Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося".

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