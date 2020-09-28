Тищенко каже, що став членом законодавчої групи Ради щодо Донбасу
Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко розповів, що увійшов до створеної парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.
Деталі: Тищенко під час брифінгу у КВЦ "Парковий" в Києві, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Тищенка: "Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення, і я дійсно є одним із членів цієї групи".
Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок, як народних депутатів, як громадян цієї країни".
Деталі: Він також заявив, що подробиці про роботу нової групи, завдання якої допомогти президенту у встановленні миру в Україні, будуть незабаром повідомлені суспільству.
Раніше на своїй сторінці в Facebook він розповів про яку групу йдеться.
Дослівно: "Вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін з питань Донбасу. Як і прогнозував, тут працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців з обох боків конфлікту.
Але моя позиція незмінна, і вона аналогічна позиції президента. "Немає тієї сторони". Перш за все є українці, яких розділила війна на Донбасі. і наше спільне завдання - об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну. Зробити все можливе, щоб якомога швидше настав мир".
Upd. Пізніше перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков повідомив "Інтерфакс-Україна", що питання про включення Тищенка до складу делегації України в Тристоронньої контактній групі навіть не обговорювалося.
Пряма мова Резнікова: "Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу приймає тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників і т.д . Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося".
Передісторія:
- 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
- Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
- З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.
- Фокін також не виключав прямих переговорів із окупаційними адміністраціями та піднімав питання загальної амністі.