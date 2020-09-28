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Тищенко заявил, что стал членом законодательной группы Совета по Донбассу

Понедельник, 28 сентября 2020, 23:34

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, что вошел в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

Детали: Тищенко во время брифинга в КВЦ "Парковый" в Киеве, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тищенко: "Когда президент шел в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение, и я действительно являюсь одним из членов этой группы".

Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны ".

Детали: Он также заявил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.

Ранее на своей странице в Facebook он рассказал о какой группе идет речь.

Дословно: "Впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по вопросам Донбасса. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разъединение украинский с обеих сторон конфликта.

Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего украинцы, которых разделила война на Донбассе. и наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтобы поскорее наступил мир".

Upd. Первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил "Интерфакс-Украина", что вопрос о включении Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался.

Прямая речь Резникова: "Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось".

Предыстория: 

  • 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
  • Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.
  • Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.

Темы: ДонбассвойнаВерховная РадаСлуга народа


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