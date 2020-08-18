Зеленський указом ввів у ТКГ експрем'єра Фокіна

Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Джерело: указ № 327/2020 глави держави від 18 серпня, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

На думку глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, першого президента України Леоніда Кравчука, Фокін допоможе налагодити взаємодію як з жителями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, так і з тими, хто живе зараз на решті території країни.

Кравчук зазначив, що для руху вперед дуже важливо знати не тільки думку "керівників цих утворень" (на території ОРДЛО), або політичних сил, або думку Російської Федерації, а потрібно знати, про що думають і чого хочуть люди, які жили на території Донбасу до війни, і змушені були переселитися звідти.

Пряма мова: "Це питання Вітольда Фокіна. Тому що він житель Донбасу, з 16 років працював в шахтах, був прем'єр-міністром України, учасником Біловезьких переговорів. Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів. Я думаю, що в даному випадку його можливості і здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи".

Передісторія: