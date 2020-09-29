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Макрон зустрінеться із Тихановською

Вівторок, 29 вересня 2020, 00:56

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок у Вільнюсі зустрінеться із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. 

Джерело: Bloomberg із посиланням на Макрона

Пряма мова: "Я зустрінусь з нею (Тихановською – УП), вона була важливою фігурою останні кілька тижнів та є дуже сміливою. Я хочу визнати її роль, відвагу її та інших білоруських жінок". 

Деталі: Французький лідер додав, що буде намагатись протистояти Росії та переконувати у цьому лідерів Європейського Союзу. 

Макрон також підтримав запровадження персональних санкцій проти білоруських топ-посадовців, згадавши роль Росії, яка допомогає самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку утримувати владу. 

Нагадаємо: 

  • Литва, Латвія і Естонія стали першими в світі державами, які ввели персональні санкції після суперечливих виборів і придушення мирних протестів у Білорусі.
  • Сполучені Штати, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.

Українська правда
Теми: ТихановськаБілорусьФранція


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