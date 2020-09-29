Макрон зустрінеться із Тихановською
Вівторок, 29 вересня 2020, 00:56
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок у Вільнюсі зустрінеться із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.
Джерело: Bloomberg із посиланням на Макрона
Пряма мова: "Я зустрінусь з нею (Тихановською – УП), вона була важливою фігурою останні кілька тижнів та є дуже сміливою. Я хочу визнати її роль, відвагу її та інших білоруських жінок".
Деталі: Французький лідер додав, що буде намагатись протистояти Росії та переконувати у цьому лідерів Європейського Союзу.
Макрон також підтримав запровадження персональних санкцій проти білоруських топ-посадовців, згадавши роль Росії, яка допомогає самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку утримувати владу.
Нагадаємо:
- Литва, Латвія і Естонія стали першими в світі державами, які ввели персональні санкції після суперечливих виборів і придушення мирних протестів у Білорусі.
- Сполучені Штати, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.
Українська правда