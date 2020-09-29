Макрон встретится с Тихановской
Вторник, 29 сентября 2020, 00:56
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в Вильнюсе встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
Источник: Bloomberg со ссылкой на Макрона
Прямая речь: "Я встречусь с ней (Тихановской – УП), она была важной фигурой последние несколько недель и очень смелой. Я хочу признать ее роль, отвагу ее и других белорусских женщин".
Детали: Французский лидер добавил, что будет пытаться противостоять России и убеждать в этом лидеров Европейского Союза.
Макрон также поддержал введение персональных санкций против белорусских топ-чиновников, вспомнив роль России, которая помогает самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко удерживать власть.
Напомним:
- Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.
Украинская правда