Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон встретится с Тихановской 

Вторник, 29 сентября 2020, 00:56
Макрон встретится с Тихановской 

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в Вильнюсе встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Источник: Bloomberg со ссылкой на Макрона

Прямая речь: "Я встречусь с ней (Тихановской – УП), она была важной фигурой последние несколько недель и очень смелой. Я хочу признать ее роль, отвагу ее и других белорусских женщин".

Детали: Французский лидер добавил, что будет пытаться противостоять России и убеждать в этом лидеров Европейского Союза.

Макрон также поддержал введение персональных санкций против белорусских топ-чиновников, вспомнив роль России, которая помогает самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко удерживать власть.

Напомним: 

  • Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
  • Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТихановскаяБеларусьФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Тихановская
ЕС и белорусская оппозиция создали консультативную группу
“Ждите нашего сигнала”: полк Калиновского и Тихановская обратились к белорусам
Украинские депутаты устроили первый разговор Тихановской и полка Калиновского
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: