Макрон встретится с Тихановской 

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в Вильнюсе встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Источник: Bloomberg со ссылкой на Макрона

Прямая речь: "Я встречусь с ней (Тихановской – УП), она была важной фигурой последние несколько недель и очень смелой. Я хочу признать ее роль, отвагу ее и других белорусских женщин".

Детали: Французский лидер добавил, что будет пытаться противостоять России и убеждать в этом лидеров Европейского Союза.

Макрон также поддержал введение персональных санкций против белорусских топ-чиновников, вспомнив роль России, которая помогает самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко удерживать власть.

Напомним: