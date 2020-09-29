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Макрон встретится с Тихановской 

Вторник, 29 сентября 2020, 00:56

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в Вильнюсе встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Источник: Bloomberg со ссылкой на Макрона

Прямая речь: "Я встречусь с ней (Тихановской – УП), она была важной фигурой последние несколько недель и очень смелой. Я хочу признать ее роль, отвагу ее и других белорусских женщин".

Детали: Французский лидер добавил, что будет пытаться противостоять России и убеждать в этом лидеров Европейского Союза.

Макрон также поддержал введение персональных санкций против белорусских топ-чиновников, вспомнив роль России, которая помогает самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко удерживать власть.

Напомним: 

  • Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
  • Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

Украинская правда
Темы: ТихановскаяБеларусьФранция


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