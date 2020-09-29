Насіров не зміг стягнути 1 млн із лікаря, який свідчив про стан його здоров’я
Касаційний цивільний суд Верховного Суду закрив провадження за позовом ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова щодо відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйона гривень до лікаря, який у суді свідчив про стан його здоров’я.
Джерело: Верховний Суд у facebook
Деталі: Судді дійшли висновку, що, виходячи із стану ексголови ДФС, лікарі мали надати Насірову медичну допомогу без його згоди.
Комісійне обстеження Насірова за постановою детектива НАБУ також відбувалось у рамках закону, підтвердили у суді.
Тому, йдеться у заяві, немає підстав вважати, що дії лікарів спричинили моральну шкоду скандальному посадовцю.
КЦС ВС вирішив закрити провадження у частині розголошенні лікарської таємниці стосовно Насірова під час надання показань як свідка, та відшкодування моральної шкоди.
Передісторія:
- У грудні 2018 року стало відомо, що ексголова ДФС Роман Насіров вирішив відсудити у лікарів 1 мільйон гривень.
- Шевченківський райсуд Києва не задовільнив позов.
- Пізніше Насіров подав апеляцію, яку знову програв.