Насіров не зміг стягнути 1 млн із лікаря, який свідчив про стан його здоров’я

Касаційний цивільний суд Верховного Суду закрив провадження за позовом ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова щодо відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйона гривень до лікаря, який у суді свідчив про стан його здоров’я.

Джерело: Верховний Суд у facebook

Деталі: Судді дійшли висновку, що, виходячи із стану ексголови ДФС, лікарі мали надати Насірову медичну допомогу без його згоди.

Комісійне обстеження Насірова за постановою детектива НАБУ також відбувалось у рамках закону, підтвердили у суді.

Тому, йдеться у заяві, немає підстав вважати, що дії лікарів спричинили моральну шкоду скандальному посадовцю.

КЦС ВС вирішив закрити провадження у частині розголошенні лікарської таємниці стосовно Насірова під час надання показань як свідка, та відшкодування моральної шкоди.

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