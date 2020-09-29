Насиров не смог взыскать 1 млн с врача, который давал показания о состоянии его здоровья
Кассационный гражданский суд Верховного Суда закрыл производство по иску экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона гривен к врачу, который в суде свидетельствовал о состоянии его здоровья.
Источник: Верховный Суд в facebook
Детали: Судьи пришли к выводу, что, исходя из состояния экс-главы ГФС, врачи должны были предоставить Насиров медицинскую помощь без его согласия.
Комиссионное обследование Насирова по постановлению детектива НАБУ также происходило в рамках закона, подтвердили в суде.
Поэтому, говорится в заявлении, нет оснований считать, что действия врачей вызвали моральный ущерб скандальном должностному.
КГС ВС решил прекратить производство по части разглашении врачебной тайны в отношении Насирова во время дачи показаний в качестве свидетеля, и возмещении морального вреда.
Предыстория:
- В декабре 2018 года стал известно, что ексголова ГФС Роман Насиров решил отсудить у врачей 1 миллион гривен.
- Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил иск.
- Позже Насиров подал апелляцию, которую снова проиграл.