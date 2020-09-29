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Насиров не смог взыскать 1 млн с врача, который давал показания о состоянии его здоровья

Вторник, 29 сентября 2020, 02:29
Насиров не смог взыскать 1 млн с врача, который давал показания о состоянии его здоровья

Кассационный гражданский суд Верховного Суда закрыл производство по иску экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона гривен к врачу, который в суде свидетельствовал о состоянии его здоровья.

Источник: Верховный Суд в facebook

Детали: Судьи пришли к выводу, что, исходя из состояния экс-главы ГФС, врачи должны были предоставить Насиров медицинскую помощь без его согласия.

Комиссионное обследование Насирова по постановлению детектива НАБУ также происходило в рамках закона, подтвердили в суде.

Поэтому, говорится в заявлении, нет оснований считать, что действия врачей вызвали моральный ущерб скандальном должностному.

КГС ВС решил прекратить производство по части разглашении врачебной тайны в отношении Насирова во время дачи показаний в качестве свидетеля, и возмещении морального вреда.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Насировсуд
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