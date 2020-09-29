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Буковина: число нових випадків коронавірусу значно перевищує кількість одужань

Вівторок, 29 вересня 2020, 03:15

28 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 167 нових випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Для цього лабораторія перевірила 631 зразок. Цього ж дня одужали майже у 5 разів менше людей, чим захворіли – 32 особи.

За час пандемії коронавірус підхопили 14280 буковинців. Загалом в області вилікувались 8023 людини. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

  • За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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