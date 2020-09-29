Буковина: число нових випадків коронавірусу значно перевищує кількість одужань

28 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 167 нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Для цього лабораторія перевірила 631 зразок. Цього ж дня одужали майже у 5 разів менше людей, чим захворіли – 32 особи.

За час пандемії коронавірус підхопили 14280 буковинців. Загалом в області вилікувались 8023 людини.

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