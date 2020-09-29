Буковина: число новых случаев коронавируса значительно превышает количество выздоровлений
Вторник, 29 сентября 2020, 03:15
28 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 167 новых случаев заражения коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Для этого лаборатория проверила 631 образец. В этот же день выздоровели почти в 5 раз меньше людей, чем заболели – 32 человека.
За время пандемии коронавирус подхватили 14280 буковинцев. Всего в области вылечились 8023 человека.
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Напомним:
- За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье; госпитализировали 472 человека.
Украинская правда