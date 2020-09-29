Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Буковина: число новых случаев коронавируса значительно превышает количество выздоровлений

Вторник, 29 сентября 2020, 03:15

28 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 167 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого лаборатория проверила 631 образец. В этот же день выздоровели почти в 5 раз меньше людей, чем заболели – 32 человека.

За время пандемии коронавирус подхватили 14280 буковинцев. Всего в области вылечились 8023 человека.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

  • За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье; госпитализировали 472 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоТищенко заявил, что стал членом законодательной группы Совета по Донбассу

Новости 28 сентября: конфликт в Нагорном Карабахе, снятие запрета на въезд для иностранцев

Расследование катастрофы Ан-26: ГБР допросило 40 свидетелей и требует ареста документов

Дело Шеремета: присяжные приняли присягу, Антоненко остается под стражей

НАПК обнаружило коррупционные риски в создании нацоператора табачных изделий

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу

Все новости...
коронавирус
Коронавирусом заразился претендент на кресло мэра Киева
Испытывать на беларусах российскую вакцину от Covid-19 начнут с октября
К ослаблению карантина готова только 1 область
Последние новости
03:15
Буковина: число новых случаев коронавируса значительно превышает количество выздоровлений
02:29
Насиров не смог взыскать 1 млн с врача, который давал показания о состоянии его здоровья
01:34
Разумков: Изменения в постановление о местных выборах – невозможны
00:56
Макрон встретится с Тихановской 
00:27
Фракция "слуг" не обсуждала заявление нардепа Галушко о продаже мест в списках
23:42
обновленоТищенко заявил, что стал членом законодательной группы Совета по Донбассу
22:59
Армения заявила, что отбила крупномасштабное наступление Азербайджана в Карабахе
22:26
Освобожденный под залог нардеп Юрченко записал видеообращение: обвиняет "мусорную мафию"
22:09
Новости экономики: УЗ без Deutsche Bahn, электросамокаты и сниженные ставки в банках
21:46
Новости 28 сентября: конфликт в Нагорном Карабахе, снятие запрета на въезд для иностранцев
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!