Буковина: число новых случаев коронавируса значительно превышает количество выздоровлений

28 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 167 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого лаборатория проверила 631 образец. В этот же день выздоровели почти в 5 раз меньше людей, чем заболели – 32 человека.

За время пандемии коронавирус подхватили 14280 буковинцев. Всего в области вылечились 8023 человека.

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