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Буковина: число новых случаев коронавируса значительно превышает количество выздоровлений

Вторник, 29 сентября 2020, 03:31
Буковина: число новых случаев коронавируса значительно превышает количество выздоровлений

28 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 167 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого лаборатория проверила 631 образец. В этот же день выздоровели почти в 5 раз меньше людей, чем заболели – 32 человека.

За время пандемии коронавирус подхватили 14280 буковинцев. Всего в области вылечились 8023 человека.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

  • За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье; госпитализировали 472 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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