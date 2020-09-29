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Ворог 5 разів порушив "тишу": в штабі вже не говорять про "неприцільні" обстріли

Вівторок, 29 вересня 2020, 07:55

28 вересня противник п’ять разів порушив режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю, протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Обстріли зафіксовані біля Старогнатівки, Авдіївки та Шумів. Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів не було. Водночас, якщо раніше у зведеннях ООС йшлося про "неприцільні" обстріли ворога, то наразі таке формулювання відсутнє. 

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

"Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", – підсумували у штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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