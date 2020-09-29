Враг 5 раз нарушил "тишину": в штабе уже не говорят о "неприцельных" обстрелах

28 сентября противник пять раз нарушил режим прекращения огня, используя стрелковое оружие, противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Обстрелы зафиксированы у Старогнатовки, Авдеевки и Шумов. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов не было. В то же время, если раньше в сводках ООС речь шла о "неприцельных" обстрелах врага, то сейчас такая формулировка отсутствует.

Украинские военные огонь не открывали.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Украинская защитники соблюдают условия договоренностей, что вступили в действие 27 июля 2020, и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", – подытожили в штабе.