Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі свого прикордонного району

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що Збройні сили Вірменії вранці почали обстріл з артилерійських знарядь території Дашкесанського району Азербайджану – і буде вжито "адекватні заходи у відповідь".

Джерело: російський "Интерфакс"

Дослівно Міноборони Азербайджану: "Вірменська сторона продовжує провокації проти Азербайджану. 29 вересня з 7:30 (6:30 за Києвом – ред.) ранку вірменські військові з території Варденіського району Вірменії ведуть артобстріл Дашкесанського району Азербайджану.

У ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту. Вірменська сторона здійснила контратаки в Фізулі-Джабраільському й Агдере-Тертерському напрямках фронту з метою повернути втрачені позиції, але азербайджанська армія негайно припиняла ці спроби".

Деталі: Зі свого боку представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян написав у Фейсбуці, що Збройні Сили Азербайджану "почали сильну артпідготовку, готується черговий напад".

Міноборони Азербайджану повідомляє, що його підрозділи вранці 29 вересня знищили один танк, один автомобіль і до десяти вірменських військових при спробі передислокації у Фізулі-Джабраільському напрямку фронту.

Вночі, за даними відомства, було знищено змішану колону автомобільної техніки та артилерійську батарею ЗС Вірменії, яка підтримувала пересування колони.

У свою чергу речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що бої в зоні карабаського конфлікту тривають "з різною інтенсивністю", "супроводжуючись артилерійської підготовкою".

За її словами, "вірменські підрозділи відбили атаки ЗС Азербайджану за різними напрямками (...) завдавши противнику втрати в живій силі і техніці", а "вранці знищено групу атакуючої бронетехніки".

Передісторія: Чергове загострення в районі Нагірного Карабаху почалося 27 вересня. Вірменія та Азербайджан обмінюються звинуваченнями. Є інформація про загиблих з усіх боків конфлікту як серед військових, так і серед мирних жителів.

Вірменія оголосила воєнний стан і загальну мобілізацію.

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