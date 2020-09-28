Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вірменія заявила, що відбила великомасштабний наступ Азербайджану в Карабасі

Понеділок, 28 вересня 2020, 22:59

Представник міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що збройні сили Азербайджану почали великомасштабний наступ в Нагірному Карабасі.

Джерело: Ованнісян в Facebook

Деталі: За його словами, Азербайджан почав наступ на ділянках долини річки Аракс і Матагіс-Талиш в Карабасі, зазначено в повідомленні. Ованнісян запевняє, що армія оборони Карабаху успішно протистоїть нападам.

Вірменія повідомила про знищення понад 370 азербайджанських військових, 22 танка і 10 одиниць іншої техніки.

Передісторія: Вірменія і Азербайджан звинувачують одна одну у відновленні бойових дій у понеділок вранці. Вірменська сторона повідомила про близько 200 поранених від початку бойових дій у Нагірному Карабасі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії стурбовані відновленням військових дій між Вірменією і Азербайджаном і в разі потреби Володимир Путін проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

Детальніше "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

Теми: АзербайджанВірменіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 вересня: конфлікт в Нагірному Карабасі, зняття заборони на в’їзд для іноземців

Розслідування катастрофи Ан-26: ДБР допитало 40 свідків та вимагає арешту документів

Справа Шеремета: присяжні склали присягу, Антоненко залишається під вартою

НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів

Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

Усі новини...
Азербайджан
Вірменія попросила ЄСПЛ вжити термінові заходи проти Азербайджану
Ердоган заявив про підтримку Азербайджану і вимагає від Вірменії залишити Нагірний Карабах
Посольства у Вірменії та Азербайджані просять українців утриматися від поїздок
Останні новини
23:34
оновленоТищенко заявив, що став членом законодавчої групи Ради щодо Донбасу
22:59
Вірменія заявила, що відбила великомасштабний наступ Азербайджану в Карабасі
22:26
Звільнений під заставу нардеп Юрченко записав відеозвернення: звинувачує "сміттєву мафію"
22:09
Новини економіки: УЗ без Deutsche Bahn, електросамокати та зниження ставок у банках
21:46
Новини 28 вересня: конфлікт в Нагірному Карабасі, зняття заборони на в’їзд для іноземців
21:31
Профільний комітет ВР рекомендує збільшити фінансування Програми медгарантій до 5% ВВП
21:28
оновленоУ столичному метро під потягом загинула людина
21:14
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо погашення мільярдних боргів "Укрнафти" і компенсації "Нафтогазу"
21:03
"Потрібне перезавантаження": у "Слузі народу" визнали, що турборежим забуксував
20:47
Гривня подешевшала до долара до рівня грудня 2018 року
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!