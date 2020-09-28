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Вірменія заявила, що відбила великомасштабний наступ Азербайджану в Карабасі

Понеділок, 28 вересня 2020, 22:59
Вірменія заявила, що відбила великомасштабний наступ Азербайджану в Карабасі

Представник міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що збройні сили Азербайджану почали великомасштабний наступ в Нагірному Карабасі.

Джерело: Ованнісян в Facebook

Деталі: За його словами, Азербайджан почав наступ на ділянках долини річки Аракс і Матагіс-Талиш в Карабасі, зазначено в повідомленні. Ованнісян запевняє, що армія оборони Карабаху успішно протистоїть нападам.

Вірменія повідомила про знищення понад 370 азербайджанських військових, 22 танка і 10 одиниць іншої техніки.

Передісторія: Вірменія і Азербайджан звинувачують одна одну у відновленні бойових дій у понеділок вранці. Вірменська сторона повідомила про близько 200 поранених від початку бойових дій у Нагірному Карабасі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії стурбовані відновленням військових дій між Вірменією і Азербайджаном і в разі потреби Володимир Путін проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

Детальніше "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

"Українська правда" у Threads

Теми: АзербайджанВірменіявійна
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