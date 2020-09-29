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Азербайджан обвинил Армению в артобстреле своего приграничного района

Вторник, 29 сентября 2020, 08:28

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкесанского района Азербайджана – и будут приняты "адекватные ответные меры".

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно Минобороны Азербайджана: "Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 (6:30 по Киеву – ред.) утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана.

В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки".

Детали: Со своей стороны представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Фейсбуке, что Вооруженные Силы Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение".

Минобороны Азербайджана сообщает, что его подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта.

Ночью, по данным ведомства, была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что бои в зоне карабахского конфликта продолжаются "с различной интенсивностью", "сопровождаясь артиллерийской подготовкой".

По ее словам, "армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям (...) нанеся противнику потери в живой силе и технике", а "утром уничтожена группа атакующей бронетехники".

Предыстория: Очередное обострение в районе Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обмениваются обвинениями. Есть информация о погибших со всех сторон конфликта как среди военных, так и среди мирных жителей.

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.

Знать больше: В шаге от войны: чем особен новый конфликт Армении и Азербайджана

Темы: АзербайджанАрмения
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