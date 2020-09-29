3,6 тисячі нових випадків COVID в Україні, госпіталізували 614 хворих

За добу 28 вересня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 3 627 особам, 69 хворих померли, одужання підтвердили 1 797 особам; було госпіталізовано 614 людей.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Загалом зараз по Україні на коронавірусну хворобу нездужають 110 617 осіб, адже 90 250 пацієнтів уже одужали, а 4 065 хворих померли з майже 205 тисяч жителів, у яких виявили коронавірус за весь час пандемії.

За добовим приростом хворих лідерами залишаються Харківська область і Київ, знову стало більше випадків у Дніпропетровській та Одеській областях, також зростає кількість хворих у Сумській, Черкаській та Запорізькій областях.

У Харківській області 28 вересня виявили 426 нових випадків захворювання (Харків – 349) і 8 летальних.

У Києві – 416 нових випадків, 4 летальних. У Київській області – 142 випадки, без втрат.

В Одеській області – 271 випадок захворювання (Одеса – 136), 7 смертельних випадків.

У Дніпропетровській області – 200 нових випадків (Дніпро – 172), 3 летальних.

У Сумській області – 195 нових хворих (Суми – 154), 7 осіб померли.

У Львівській області – 169 нових випадків, 5 летальних.

У Чернівецькій області – 167 осіб захворіли, 3 хворих померли.

У Тернопільській області – 164 нових випадки, 4 летальних.

У Рівненській області – 157 випадків захворювання, 4 випадки смерті.

У Хмельницькій області – хворобу виявили у 149 осіб, втратили 1 пацієнта.

У Волинській області – 136 нових випадків, 3 летальних.

У Запорізькій області – 122 нових хворих, 3 пацієнти померли.

У Черкаській області – 122 нових випадки, 1 хворий помер.

У Чернігівській області – 103 випадки захворювання, 5 хворих померли.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що в понеділок було госпіталізовано 614 людей.

Із усіх виявлених за добу хворих було 200 дітей і 158 медпрацівників (за весь час пандемії захворіли на коронавірус 13 444 дитини і 15 079 медпрацівників).

За останню добу було здійснено 46 165 тестувань, із них 24 168 методом ПЛР і 21 997 методом ІФА.

Нагадаємо: За неділю, 27 вересня, в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою, госпіталізували 472 людини.