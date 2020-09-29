3,6 тисячі нових випадків COVID в Україні, госпіталізували 614 хворих
За добу 28 вересня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 3 627 особам, 69 хворих померли, одужання підтвердили 1 797 особам; було госпіталізовано 614 людей.
Джерело: дані РНБО та МОЗ
Деталі: Загалом зараз по Україні на коронавірусну хворобу нездужають 110 617 осіб, адже 90 250 пацієнтів уже одужали, а 4 065 хворих померли з майже 205 тисяч жителів, у яких виявили коронавірус за весь час пандемії.
За добовим приростом хворих лідерами залишаються Харківська область і Київ, знову стало більше випадків у Дніпропетровській та Одеській областях, також зростає кількість хворих у Сумській, Черкаській та Запорізькій областях.
У Харківській області 28 вересня виявили 426 нових випадків захворювання (Харків – 349) і 8 летальних.
У Києві – 416 нових випадків, 4 летальних. У Київській області – 142 випадки, без втрат.
В Одеській області – 271 випадок захворювання (Одеса – 136), 7 смертельних випадків.
У Дніпропетровській області – 200 нових випадків (Дніпро – 172), 3 летальних.
У Сумській області – 195 нових хворих (Суми – 154), 7 осіб померли.
У Львівській області – 169 нових випадків, 5 летальних.
У Чернівецькій області – 167 осіб захворіли, 3 хворих померли.
У Тернопільській області – 164 нових випадки, 4 летальних.
У Рівненській області – 157 випадків захворювання, 4 випадки смерті.
У Хмельницькій області – хворобу виявили у 149 осіб, втратили 1 пацієнта.
У Волинській області – 136 нових випадків, 3 летальних.
У Запорізькій області – 122 нових хворих, 3 пацієнти померли.
У Черкаській області – 122 нових випадки, 1 хворий помер.
У Чернігівській області – 103 випадки захворювання, 5 хворих померли.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що в понеділок було госпіталізовано 614 людей.
Із усіх виявлених за добу хворих було 200 дітей і 158 медпрацівників (за весь час пандемії захворіли на коронавірус 13 444 дитини і 15 079 медпрацівників).
За останню добу було здійснено 46 165 тестувань, із них 24 168 методом ПЛР і 21 997 методом ІФА.
Нагадаємо: За неділю, 27 вересня, в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою, госпіталізували 472 людини.