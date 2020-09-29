3,6 тысячи новых случаев COVID в Украине, госпитализировали 614 больных
За сутки 28 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 3627 людям, 69 больных умерли, выздоровление подтвердили 1797 лицам; были госпитализированы 614 человек.
Источник: данные СНБО и МОЗ
Детали: Всего сейчас по Украине коронавирусной болезнью болеют 110 617 человек, так как 90 250 пациентов уже выздоровели, а 4 065 больных умерли из почти 205 тысяч жителей, у которых обнаружили коронавирус за все время пандемии.
По суточному приросту больных лидерами остаются Харьковская область и Киев, снова стало больше случаев в Днепропетровской и Одесской областях, также растет количество больных в Сумской, Черкасской и Запорожской областях.
В Харьковской области 28 сентября обнаружили 426 новых случаев заболевания (Харьков – 349) и 8 летальных.
В Киеве – 416 новых случаев, 4 летальных. В Киевской области – 142 случая, без потерь.
В Одесской области – 271 случай заболевания (Одесса – 136), 7 смертельных случаев.
В Днепропетровской области – 200 новых случаев (Днепр – 172), 3 летальных.
В Сумской области – 195 новых больных (Сумы – 154), 7 человек умерли.
Во Львовской области – 169 новых случаев, 5 летальных.
В Черновицкой области – 167 человек заболели, 3 больных умерли.
В Тернопольской области – 164 новых случая, 4 летальных.
В Ровенской области – 157 случаев заболевания, 4 случая смерти.
В Хмельницкой области – болезнь обнаружили у 149 человек, потеряли 1 пациента.
В Волынской области – 136 новых случаев, 3 летальных.
В Запорожской области – 122 новых больных, 3 пациента умерли.
В Черкасской области – 122 новых случая, 1 больной умер.
В Черниговской области – 103 случая заболевания, 5 больных умерли.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в понедельник были госпитализированы 614 человек.
Из всех выявленных за сутки больных было 200 детей и 158 медработников (за все время пандемии заболели коронавирусом 13 444 ребенка и 15 079 медработников).
За последние сутки было совершено 46 165 тестирований, из них 24 168 методом ПЦР и 21 997 методом ИФА.