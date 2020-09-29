Макрон: для довгострокового миру в Європі необхідна співпраця з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон висловив розуміння стурбованістю Литви з приводу Росії, проте зазначив, що співпраця з Москвою необхідна для досягнення довгострокового миру в Європі.

Про це він сказав під час візиту до Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Якщо ми хочемо, щоб мир запанував на довгий час, нам слід працювати з Росією, тому що у нас спільна географія і минуле", - сказав Макрон.

Французький лідер сказав, що розуміє пережите Литвою і репресії, проте підкреслив, що не можна "жити так, немов Європа - далеко віддалений від Росії острів".

"Тому нам слід працювати стратегічно. Тому слід прагнути до створення архітектури безпеки, відновленого співробітництва, відновленої довіри, яка не допускає наростання напруженості, дозволяє боротися з кібернетичними атаками, дезінформацією і дестабілізацією", - сказав Макрон.

"На мій погляд, саме зміцнюючи суверенітет і безпеку Євросоюзу, як ми робили це з самого початку, і при наявності цього діалогу, ми будемо сильнішими", - додав він.