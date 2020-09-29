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Макрон: для долгосрочного мира в Европе необходимо сотрудничество с РФ

Вторник, 29 сентября 2020, 09:04
Макрон: для долгосрочного мира в Европе необходимо сотрудничество с РФ
Фото с сайта 112.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил понимание обеспокоенностью Литвы по поводу России, однако отметил, что сотрудничество с Москвой необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе.

Об этом он сказал во время визита в Литву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - сказал Макрон.

Французский лидер сказал, что понимает пережитое Литвой и репрессии, однако подчеркнул, что нельзя "жить так, словно Европа - далеко удаленный от России остров".

"Поэтому нам следует работать стратегически. Поэтому следует стремиться к созданию архитектуры безопасности, восстановленного сотрудничества, восстановленного доверия, которое не допускает нарастания напряженности, позволяет бороться с кибернетическими атаками, дезинформацией и дестабилизацией", - сказал Макрон.

"На мой взгляд, именно укрепляя суверенитет и безопасность Евросоюза, как мы делали это с самого начала, и при наличии этого диалога, мы будем сильнее", - добавил он.


 

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Темы: ФранцияЛитваРосcия
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