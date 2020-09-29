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У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 – за добу понад 400

Вівторок, 29 вересня 2020, 11:30
У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 – за добу понад 400
Фото bigkyiv.com.ua

За добу 28 вересня у столиці зареєстрували 416 нових хворих на коронавірус, 4 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 416 людей. Із них – 38 дітей. 4 хворих померли".

Деталі: Серед нових хворих за добу 214 жінок віком від 20 до 91 року, 164 чоловіки віком від 19 до 90 років, 19 дівчаток від 1 до 16 років та 19 хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли 11 медиків.

53 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (71), Шевченківському (55) та у  Дарницькому (52) районах.

Станом на 29 вересня у столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 373 киян. 6553 мешканці Києва подолали хворобу (з них 48 за минулу добу).

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Передісторія: 

  • За добу 28 вересня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 3 627 особам, 69 хворих померли, одужання підтвердили 1 797 особам; було госпіталізовано 614 людей.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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