У Києві зростає кількість хворих на COVID-19 – за добу понад 400

За добу 28 вересня у столиці зареєстрували 416 нових хворих на коронавірус, 4 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 416 людей. Із них – 38 дітей. 4 хворих померли".

Деталі: Серед нових хворих за добу 214 жінок віком від 20 до 91 року, 164 чоловіки віком від 19 до 90 років, 19 дівчаток від 1 до 16 років та 19 хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли 11 медиків.



53 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (71), Шевченківському (55) та у Дарницькому (52) районах.

Станом на 29 вересня у столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 373 киян. 6553 мешканці Києва подолали хворобу (з них 48 за минулу добу).

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