В Киеве растет количество больных COVID-19 – за сутки более 400

За сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 416 новых больных коронавирусом, 4 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них – 38 детей. 4 больных умерли".

Детали: Среди новых больных за сутки 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет, 19 девочек от 1 до 16 лет и 19 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели 11 медиков.

53 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (71), Шевченковском (55) и в Дарницком (52) районах.

По состоянию на 29 сентября в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 373 киевлян. 6553 жителя Киева преодолели болезнь (из них 48 за минувшие сутки).

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