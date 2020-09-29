Смерть зачепера у метро: заліз на дах потяга і впав

Зачепером, який загинув у столичному метрополітені 28 вересня, виявився 29-річний житель Ужгорода.

Джерело: пресслужба поліції Києва з посиланням на начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова

Пряма мова: "Ми з’ясували, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній із станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці.

Під час огляду місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це – 29-річний мешканець міста Ужгород".

Деталі: Інцидент стався увечері 28 вересня між станціями метро "Видубичі" та "Славутич". У поліції відзначили, що відразу було знято напругу та припинено рух потягів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією – самогубство) ККУ.

У поліції відзначили, що встановлюють усі обставини і причини цієї події та перевіряють усі версії щодо смерті чоловіка.

Що було раніше: Увечері 28 вересня у столичному метро призупиняли рух через те, що людина потрапила під потяг.