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Смерть зацепера в метро: залез на крышу поезда и упал

Вторник, 29 сентября 2020, 12:03
Фото tov-tob.livejournal.com

Зацепером, погибшим в столичном метрополитене 28 сентября, оказался 29-летний житель Ужгорода.

Источник: пресс-служба полиции Киева со ссылкой на начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова

Прямая речь: "Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он начал движение, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте.

Во время осмотра места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это – 29-летний житель города Ужгород".

Детали: Инцидент произошел вечером 28 сентября между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич". В полиции отметили, что сразу было снято напряжение и остановлено движение поездов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, с дополнительной квалификацией – самоубийство) УК.

В полиции отметили, что устанавливают все обстоятельства и причины этого события и проверяют все версии по поводу смерти мужчины.

Что было раньше: Вечером 28 сентября в столичном метро приостанавливали движение из-за того, что человек попал под поезд.

Украинская правда
Темы: Киевметро


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