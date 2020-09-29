Смерть зацепера в метро: залез на крышу поезда и упал
Зацепером, погибшим в столичном метрополитене 28 сентября, оказался 29-летний житель Ужгорода.
Источник: пресс-служба полиции Киева со ссылкой на начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова
Прямая речь: "Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он начал движение, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте.
Во время осмотра места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это – 29-летний житель города Ужгород".
Детали: Инцидент произошел вечером 28 сентября между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич". В полиции отметили, что сразу было снято напряжение и остановлено движение поездов.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, с дополнительной квалификацией – самоубийство) УК.
В полиции отметили, что устанавливают все обстоятельства и причины этого события и проверяют все версии по поводу смерти мужчины.
Что было раньше: Вечером 28 сентября в столичном метро приостанавливали движение из-за того, что человек попал под поезд.