Білорусь і Росія відновили переговори по інтеграції

Білорусь і Росія відновили обговорення дорожніх карт по інтеграції в так званій Союзній державі.

Джерело: білоруське агентство "Белта", яке цитує посла Білорусі в Росії Володимира Семашко з полів пленарного засідання VII Форуму регіонів Білорусі та Росії.

Пряма мова Семашка: "Можна так сказати (що відновився діалог по дорожніх картах – ред.)".

"Було 30 карт, 28 з половиною з них погоджено. Були якісь моменти щодо ціни на газ і компенсації податкового маневру по нафті. Ці карти вимагають більш детального обговорення, решта все погоджено. Там якісь терміни були? Ми повинні були ввести певні норми, міжурядової угоди з 1 січня 2020 року, а сьогодні вже, слава богу, жовтень настає. Все дещо зрушиться по часу".

Деталі: За його словами, перший віце-прем'єр Білорусі Микола Снопков був в Москві минулого тижня і там зустрічався з віце-прем'єром РФ Олексієм Оверчуком.

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Довідково: Союзна держава - конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.

Спершу 2 квітня 1996 року було підписано угоду про створення "глибоко інтегрованої політично та економічно" Спільноти Росії і Білорусі.

Далі у 1997 році цю спільноту було перетворено на Союз Білорусі та Росії. В обох угодах йшлося про збереження державного суверенітету обох сторін, але узгодження зовнішньої політики, а також глибоку економічну інтеграцію і навіть, відповідно до Статуту та Договору про Союз Білорусі та Росії, єдине громадянство.

У грудні 1999 році було підписано договір про створення Союзної Держави.

Передісторія: