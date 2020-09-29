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Беларусь и Россия возобновили переговоры по интеграции

Вторник, 29 сентября 2020, 12:49

Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемом Союзном государстве.

Источник: белорусское агентство "Белта", которое цитирует посла Беларуси в России Владимира Семашко с полей пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России

Прямая речь Семашко: " Можно так сказать (что возобновился диалог по дорожным картам - ред.)".

"Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано. Там какие сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько".

Детали: По его словам, первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков был в Москве на прошлой неделе и там встречался с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

Справка: Союзное государство - конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Сначала 2 апреля 1996 было подписано соглашение о создании "глубоко интегрированного политически и экономически" Сообщества России и Беларуси.

Далее в 1997 году это сообщество было преобразовано в Союз Беларуси и России. В обоих соглашениях речь шла о сохранении государственного суверенитета обеих сторон, но согласование внешней политики, а также глубокую экономическую интеграцию и даже, согласно Уставу и Договору о Союзе Беларуси и России, единое гражданство.

В декабре 1999 году был подписан договор о создании Союзного государства.

Предыстория:

В апреле 2020 Лукашенко заявил, что Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства с Россией, но настаивает на равных условиях.

Темы: БеларусьРосcия


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