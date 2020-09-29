Завантаженість ліжок пацієнтами з СOVID-19 перевищила 50% по Україні

Завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і підозрою на коронавірус станом на 28 вересня перевищила поріг у 50% по Україні і склала 50,4%.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Більше 50% ліжок, відведених для пацієнтів з коронавірусом, завантажені у Києві (57,2%), Вінницькій (61,4%), Дніпропетровській (55,4%), Донецькій (61,8%), Луганській (59 , 8%), Одеській (69,7%), Рівненській (56,7%), Сумській (53,5%), Харківській (56,2%), Хмельницькій (63,1%), Черкаській (73,4 %) і Чернівецькій (50,1%) областях.

Кількість нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів перевищує встановлений показник у 40 осіб у всіх областях, крім Кіровоградської та Херсонської.

При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 109,2 на 100 тисяч населення.

Охоплення тестуванням у всіх регіонах відповідає встановленим МОЗ критерієм.

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