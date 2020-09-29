Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Загрузка коек пациентами с СOVID-19 превысила 50% по Украине

Вторник, 29 сентября 2020, 12:51
Фото 12kanal.com

Загрузка коек пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине и составила 50,4%.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения

Детали: Более 50% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, загружены в Киеве (57,2%), Винницкой (61,4%), Днепропетровской (55,4%), Донецкой (61,8%), Луганской (59,8%), Одесской (69,7%), Ровенской (56,7%), Сумской (53,5%), Харьковской (56,2%), Хмельницкой (63,1%), Черкасской (73,4%) и Черновицкой (50,1%) областях.

Количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек во всех областях, кроме Кировоградской и Херсонской.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 109,2 на 100 тысяч населения.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • За сутки 28 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 3627 людям, 69 больных умерли, выздоровление подтвердили 1797 лицам; были госпитализированы 614 человек.

Темы: коронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидер партии "Голос" подхватила COVID-19

Украина не успевает выполнить требование МВФ о ликвидации фискальной службы

Микитасю объявили еще одно подозрение – за сделку с "Энергоатомом"

Пограничники объяснили, как будут пускать иностранцев в Украину, и правила самоизоляции

3,6 тысячи новых случаев COVID в Украине, госпитализировали 614 больных

Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов  опрос

Все новости...
коронавирус
Лидер партии "Голос" подхватила COVID-19
В Киеве растет количество больных COVID-19 – за сутки более 400
ВОЗ объявила о создании новых эффективных экспресс-тестов для выявления COVID-19
Последние новости
13:54
фото В Бабьем Яру открыли аудиовизуальную инсталляцию в память о жертвах расстрелов
13:54
Восемь депутатов Госдумы РФ попали в больницу с COVID-19 за неделю
13:49
На конец сентября не началось финансирование 25 бюджетных программ на 9,5 миллиардов
13:43
АРМА интересуется имуществом Лероса
13:42
Киев на 8 месте по количеству небоскребов в мире, в топ-30 есть еще один украинский город
13:41
"Нафтогаз" сохранил на октябрь условия тарифов на газ для населения
13:39
Генсек НАТО призвал Грузию ускорить подготовку к членству в Альянсе
13:38
Глава "Укрзализныци" о своей зарплате: гораздо меньше, чем у предшественников
13:37
Из НБУ уходит руководитель управления финансовых и операционных рисков
13:36
Путин считает беспрецедентным "внешнее давление" на Беларусь
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!