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Загрузка коек пациентами с СOVID-19 превысила 50% по Украине

Вторник, 29 сентября 2020, 12:51
Загрузка коек пациентами с СOVID-19 превысила 50% по Украине
Фото 12kanal.com

Загрузка коек пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине и составила 50,4%.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения

Детали: Более 50% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, загружены в Киеве (57,2%), Винницкой (61,4%), Днепропетровской (55,4%), Донецкой (61,8%), Луганской (59,8%), Одесской (69,7%), Ровенской (56,7%), Сумской (53,5%), Харьковской (56,2%), Хмельницкой (63,1%), Черкасской (73,4%) и Черновицкой (50,1%) областях.

Количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек во всех областях, кроме Кировоградской и Херсонской.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 109,2 на 100 тысяч населения.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

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Предыстория: 

  • За сутки 28 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 3627 людям, 69 больных умерли, выздоровление подтвердили 1797 лицам; были госпитализированы 614 человек.

Темы: коронавирусУкраина
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