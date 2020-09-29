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Путін вважає безпрецедентним "зовнішній тиск" на Білорусь

Вівторок, 29 вересня 2020, 13:36

Президент РФ Володимир Путін назвав безпрецедентним зовнішній тиск на Білорусь і самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Зараз з урахуванням тієї непростої ситуації, в якій опинилася Республіка Білорусь, в тому числі в умовах безпрецедентного зовнішнього тиску після президентських виборів, хотів би ще раз повторити: відносини Росії і Білорусі не схильні до ні часу, ні кон'юнктурі, мають під собою міцний фундамент.

Адже наші держави об'єднують міцні, започатковані ще століття тому культурні і духовні зв'язки, великі родинні і сімейні узи, загальна спільна історія".

Деталі: Путін зазначив, що керівництво Росії і Білорусі зацікавлене в тому, щоб надати додатковий імпульс розвитку зв'язків між країнами.

Він додав, що обидві країни цілеспрямовано реалізують договір про створення Союзної держави.

Що було раніше: Путін дасть Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

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Теми: ПутінЛукашенкоБілорусьРосія


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