Путин считает беспрецедентным "внешнее давление" на Беларусь

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентное внешнее давление на Беларусь и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент.

Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история".

Детали: Путин отметил, что руководство России и Беларуси заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию связей между странами.

Он добавил, что обе страны целенаправленно реализуют договор о создании Союзного государства.

Что было раньше: Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд.

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