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Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування

Вівторок, 29 вересня 2020, 14:08
Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування

Більше половини українців вважають, що війну на Донбасі розпочала Росія. Найбільше таких на заході країни, найменше – на сході.  

Джерело: результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Деталі: 60,3% опитаних сказали, що війну на Донбасі почала Росія (в лютому 2019 року таких було 48,5%). 21,3% респондентів вважають, що "війну почали український уряд та олігархи", а 18,4% опитаних не визначилися з відповіддю.

Щодо регіонального розподілу, у західному макрорегіоні 92% опитаних покладають відповідальність за початок війни на Росію, в центральному - 70%, у південному - 36%, у східному - 29%.

Частка тих, хто вважає відповідальним український уряд та олігархів, на сході найвища - 44%, на півдні - 25%, у центрі - 16%, на заході - 2%.

Найбільша кількість тих, хто не визначився з відповіддю, - на півдні (39%).

 
скріншот

Деталі: Дослідження проведене на замовлення ГО "Детектор медіа" з 14 до 19 серпня 2020 року. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСРосія
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