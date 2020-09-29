Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування

Вівторок, 29 вересня 2020, 14:08

Більше половини українців вважають, що війну на Донбасі розпочала Росія. Найбільше таких на заході країни, найменше – на сході.  

Джерело: результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Деталі: 60,3% опитаних сказали, що війну на Донбасі почала Росія (в лютому 2019 року таких було 48,5%). 21,3% респондентів вважають, що "війну почали український уряд та олігархи", а 18,4% опитаних не визначилися з відповіддю.

Щодо регіонального розподілу, у західному макрорегіоні 92% опитаних покладають відповідальність за початок війни на Росію, в центральному - 70%, у південному - 36%, у східному - 29%.

Частка тих, хто вважає відповідальним український уряд та олігархів, на сході найвища - 44%, на півдні - 25%, у центрі - 16%, на заході - 2%.

Найбільша кількість тих, хто не визначився з відповіддю, - на півдні (39%).

 
скріншот

Деталі: Дослідження проведене на замовлення ГО "Детектор медіа" з 14 до 19. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: ДонбасООСРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

АРМА цікавиться майном Лероса

Лідерка партії "Голос" захворіла на COVID-19

Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби

Микитасю оголосили ще одну підозру – за угоду з "Енергоатомом"

Прикордонники пояснили, як пускатимуть іноземців в Україну та якими є правила самоізоляції

3,6 тисячі нових випадків COVID в Україні, госпіталізували 614 хворих

Усі новини...
Донбас
СБУ затримала бойовика з групи Дрьомова, який штурмував луганську СБУ
В Італії розпочинається апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа
Разумков: Зміни у постанову про місцеві вибори – неможливі
Останні новини
14:59
В Україні посилюють відповідальність за продаж електронних сигарет дітям
14:55
документ"Голос" написав запит до Зеленського: вимагає відкликати Фокіна з ТКГ
14:41
Помер відомий український фотограф Віктор Марущенко
14:35
В день виборів Україна перейде на зимовий час
14:35
Українці переважно вважають, що Україна ззовні керується через МВФ
14:27
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:20
Після пресингу влади білоруська IT-компанія переїхала в Україну
14:08
Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування
13:54
фотоУ Бабиному Яру відкрили аудіовізуальну інсталяцію в пам’ять про жертв розстрілів
13:54
Вісім депутатів Держдуми РФ потрапили в лікарню з COVID-19 за тиждень
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!