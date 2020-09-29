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Все больше украинцев обвиняют Россию в развязывании войны на Донбассе – опрос

Вторник, 29 сентября 2020, 14:08
Все больше украинцев обвиняют Россию в развязывании войны на Донбассе – опрос

Более половины украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия. Больше всего таких на западе страны, меньше всего - на востоке.

Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Детали: 60,3% опрошенных сказали, что войну на Донбассе начала Россия (В феврале 2019 таких было 48,5%). 21,3% респондентов считают, что "войну начали украинское правительство и олигархи", а 18,4% опрошенных затруднились с ответом.

По региональному распределению, в западном макрорегионе 92% опрошенных возлагают ответственность за начало войны на Россию, в центральном - 70%, в южном - 36%, в восточном - 29%.

Доля тех, кто считает ответственным украинское правительство и олигархов, на востоке самая высокая - 44%, на юге - 25%, в центре - 16%, на западе - 2%.

Наибольшее количество тех, кто не определился с ответом - на юге (39%).

 

Детали: Исследование проведено по заказу ОО "Детектор медиа" с 14 до 19 августа 2020 года. Опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСРосcия
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