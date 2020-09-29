Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після пресингу влади білоруська IT-компанія переїхала в Україну

Вівторок, 29 вересня 2020, 14:20
Після пресингу влади білоруська IT-компанія переїхала в Україну

Білоруська IT-компанія PandaDoc, яка зіткнулася з пресингом, затриманнями і обшуками через підтримку мітингів у Білорусі, відкриває офіс в Україні.

Джерело: співзасновник компанії Микита Мікадо в інтерв'ю DOU.UA

Пряма мова: "Ми відкриваємо компанію в Україні, активно шукаємо співробітників, не тільки інженерів, а й сейлзів, маркетологів. З Мінська переїхало вже близько 60 осіб в Київ, Одесу і до Львова.

Україна має кілька плюсів. Перше - це місцевий ринок талантів. Друге - те, що всі говорять російською мовою. І тим хлопцям, які приїжджають з Білорусі, трошки простіше. Є питання з міграційним законодавством, але ваш уряд прямо активно включився у те, щоб їх вирішувати. І четверте - податкові умови в Україні дуже вигідні, ще більш вигідні, ніж в Білорусі".

Деталі: За словами Мікадо, в компанії провели опитування і 83% співробітників сказали, що хотіли б покинути Білорусь.

Крім того, після арешту 4 співробітників компанії, в PandaDoc вирішили закрити офіс в Білорусі.

Мікадо додав, що компанія буде використовувати "стандартну" для України систему ведення бізнесу та співробітників будуть оформляти як ФОПів.

Також він розповів, що компанія зіткнулася з деякими труднощами.

Пряма мова: "У нас є одна проблема, яку потрібно вирішувати в Україні. Більшість білоруських компаній переїжджає сюди і вибирає такий же спосіб з ФОП, як і більшість українських компаній. При цьому отримати посвідку на проживання в такий спосіб білоруському програмісту не виходить. Тому що він повинен бути офіційно працевлаштованим. Через ФОП посвідку на проживання отримати не можна. І вже через 90 днів потрібно виїжджати з країни.

І тому компанії стикаються з наступним. Припустимо, тобі потрібно 10 програмістів. Ти можеш привезти 10 білорусів, але тоді їх треба офіційно працевлаштовувати. Відразу видаткова частина збільшується на 50%. А можеш найняти 10 українців через ФОП. І тоді не збільшується. Виходить, що перевозити офіси з Білорусі на поточний момент неможливо за схемою ФОП. Ми не можемо перевезти білорусів і найняти їх як ФОП. А наймати в штат їх невигідно з точки зору податкового навантаження. Тоді умови в тій же Латвії виходять краще".

Мікадо повідомив, що поки у тих, хто переїхав з Мінська, 90 днів ще не минули, і вони "якось намагаються вирішити це питання", в чому їм допомагає українська сторона.

Нагадаємо, через тиждень на тлі жорстоких розгонів протестів у Білорусі Мікадо запропонував фінансову допомогу і підтримку співробітникам правоохоронних органів, які відмовляться виконувати накази влади.

Після цього в Мінську були заарештовані четверо співробітників PandaDoc, які досі знаходяться в СІЗО.

PandaDoc розробляє програмне забезпечення для автоматизації документообігу.

Теми: БілорусьITУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: