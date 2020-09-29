Після пресингу влади білоруська IT-компанія переїхала в Україну

Білоруська IT-компанія PandaDoc, яка зіткнулася з пресингом, затриманнями і обшуками через підтримку мітингів у Білорусі, відкриває офіс в Україні.

Джерело: співзасновник компанії Микита Мікадо в інтерв'ю DOU.UA

Пряма мова: "Ми відкриваємо компанію в Україні, активно шукаємо співробітників, не тільки інженерів, а й сейлзів, маркетологів. З Мінська переїхало вже близько 60 осіб в Київ, Одесу і до Львова.

Україна має кілька плюсів. Перше - це місцевий ринок талантів. Друге - те, що всі говорять російською мовою. І тим хлопцям, які приїжджають з Білорусі, трошки простіше. Є питання з міграційним законодавством, але ваш уряд прямо активно включився у те, щоб їх вирішувати. І четверте - податкові умови в Україні дуже вигідні, ще більш вигідні, ніж в Білорусі".

Деталі: За словами Мікадо, в компанії провели опитування і 83% співробітників сказали, що хотіли б покинути Білорусь.

Крім того, після арешту 4 співробітників компанії, в PandaDoc вирішили закрити офіс в Білорусі.

Мікадо додав, що компанія буде використовувати "стандартну" для України систему ведення бізнесу та співробітників будуть оформляти як ФОПів.

Також він розповів, що компанія зіткнулася з деякими труднощами.

Пряма мова: "У нас є одна проблема, яку потрібно вирішувати в Україні. Більшість білоруських компаній переїжджає сюди і вибирає такий же спосіб з ФОП, як і більшість українських компаній. При цьому отримати посвідку на проживання в такий спосіб білоруському програмісту не виходить. Тому що він повинен бути офіційно працевлаштованим. Через ФОП посвідку на проживання отримати не можна. І вже через 90 днів потрібно виїжджати з країни.

І тому компанії стикаються з наступним. Припустимо, тобі потрібно 10 програмістів. Ти можеш привезти 10 білорусів, але тоді їх треба офіційно працевлаштовувати. Відразу видаткова частина збільшується на 50%. А можеш найняти 10 українців через ФОП. І тоді не збільшується. Виходить, що перевозити офіси з Білорусі на поточний момент неможливо за схемою ФОП. Ми не можемо перевезти білорусів і найняти їх як ФОП. А наймати в штат їх невигідно з точки зору податкового навантаження. Тоді умови в тій же Латвії виходять краще".

Мікадо повідомив, що поки у тих, хто переїхав з Мінська, 90 днів ще не минули, і вони "якось намагаються вирішити це питання", в чому їм допомагає українська сторона.

Нагадаємо, через тиждень на тлі жорстоких розгонів протестів у Білорусі Мікадо запропонував фінансову допомогу і підтримку співробітникам правоохоронних органів, які відмовляться виконувати накази влади.

Після цього в Мінську були заарештовані четверо співробітників PandaDoc, які досі знаходяться в СІЗО.

PandaDoc розробляє програмне забезпечення для автоматизації документообігу.