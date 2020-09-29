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После прессинга власти белорусская IT-компания переехала в Украину

Вторник, 29 сентября 2020, 14:20
После прессинга власти белорусская IT-компания переехала в Украину

Белорусская IT-компания PandaDoc, которая столкнулась с прессингом и обысками из-за поддержки митингов в Беларуси, открывает офис в Украине.

Источник: сооснователь компании Микита Микадо в интервью DOU.UA

Прямая речь: "Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов.

У Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но ваше правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвертое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси".

Детали: По словам Микадо, в компании провели опрос и 83% сотрудников сказали, что хотели бы покинуть Беларусь.

Кроме того, после ареста 4 сотрудников компании, в PandaDoc решили закрыть офис в Беларуси.

Микадо добавил, что компания будет использовать стандартную для Украины систему ведения бизнеса и сотрудников будут оформлять как ФОПов.

Также он рассказал, что компания столкнулась с некоторыми трудностями.

Прямая речь: "У нас есть одна проблема, которую нужно решать в Украине. Большинство белорусских компаний переезжает сюда и выбирает такой же способ с ФОП, как и большинство украинских компаний. При этом получить вид на жительство таким способом белорусскому программисту не получается. Потому что он должен быть официально трудоустроен. Через ФОП вид на жительство получить нельзя. И уже через 90 дней нужно выезжать из страны.

И поэтому компании сталкиваются со следующим. Допустим, тебе нужно 10 программистов. Ты можешь привезти 10 белорусов, но тогда их надо официально трудоустраивать. Сразу расходная часть увеличивается на 50%. А можешь нанять 10 украинцев через ФОП. И тогда не увеличивается. Получается, что перевозить офисы из Беларуси на текущий момент не представляется возможным по схеме ФОП. Мы не можем перевезти белорусов и нанять их как ФОП. А нанимать в штат их невыгодно с точки зрения налоговой нагрузки. Тогда условия в той же Латвии получаются лучше".

Микадо сообщил, что пока у тех, кто переехал из Минска, 90 дней еще не истекли, и они "как-то пытаются решить этот вопрос", в чем им помогает украинская сторона.

Напомним, через неделю на фоне жестоких разгонов протестов в Беларуси Микадо предложил финансовую помощь и поддержку сотрудникам правоохранительных органов, которые откажутся выполнять приказы властей.

После этого в Минске были арестованы четверо сотрудников PandaDoc, которые до сих пор находятся в СИЗО.

PandaDoc разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьITУкраина
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