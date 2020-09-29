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В Білорусі прокоментували зустріч Тихановської з Макроном

Вівторок, 29 вересня 2020, 17:17

У МЗС Білорусі заявили, що Литва "нав’язує" іншим Світлану Тихановську, як "визначну пам’ятку" для відвідування.

Джерело: TUT.by

Пряма мова офіційного представника МЗС Білорусі Анатолія Глаза: "В принципі, створюється стійке відчуття, що в Литві з'явилася нова визначна пам'ятка, яку всім обов'язково нав'язують для відвідування.

З професійної точки зору скажу, що не потрібно тішити себе ілюзіями. Деякі поспішні контакти з дивними суб'єктами не мають і не матимуть ніякого практичного сенсу".

Що цьому передувало: У вівторок президент Франції Еммануель Макрон у Вільнюсі зустрівся із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Світлана Тихановська заявила, що підтримує не галузеві, а точкові і персональні санкції щодо режиму Олександра Лукашенка.

Теми: ТихановськаБабин ЯрФранція


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