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В Беларуси прокомментировали встречу Тихановськой с Макроном

Вторник, 29 сентября 2020, 17:17
В Беларуси прокомментировали встречу Тихановськой с Макроном

В МИД Беларуси заявили, что Литва "навязывает" другим Светлану Тихановську, как "достопримечательность" для посещения.

Источник: TUT.by

Прямая речь официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза: " В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла"

Что этому предшествовало: Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в Вильнюсе встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановською.

Светлана Тихановська заявила, что поддерживает не отраслевые, а точечные и персональные санкции в отношении режима Александра Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТихановскаяБабий ЯрФранция
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