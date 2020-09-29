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Суд у Росії збільшив досліднику сталінських репресій термін до 13 років колонії

Вівторок, 29 вересня 2020, 17:26
Радіо Свобода

У Росії Верховний суд Карелії змінив вирок голові місцевого відділення "Меморіалу" історику Юрію Дмитрієву, збільшивши термін його ув'язнення.

Джерело: адвокат прийомної дочки Дмитрієва Ігор Перов в коментарі "Медіазоні"

Деталі: Як повідомив адвокат, за статтею про насильницькі дії сексуального характеру (частини 3, 4 статті 132 КК), за якою суд першої інстанції призначив Дмитрієву 3,5 роки колонії, тепер історику призначено 13 років колонії суворого режиму.

Згідно з попереднім вироком Дмитрієв мав вийти на свободу вже в листопаді. Сам він вину відкидав.

Кримінальне переслідування Дмитрієва триває з 2016 року.

64-річного історика звинувачували в сексуальних діях насильницького характеру стосовно його неповнолітньої прийомної дочки.

Його судили в закритому режимі. Колеги і численні правозахисники наполягають, що це переслідування політичне і пов'язують його з професійною діяльністю Дмитрієва: він займався дослідженням масових репресій часів Радянського союзу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав цей процес "війною з правдою російської історії".

Знати більше: Сандармох і Розстріляне відродження. Чому Україні варто підтримати ув'язненого в Росії історика Дмитрієва

Теми: Росіяісторія


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