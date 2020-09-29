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Суд в России увеличил исследователю сталинских репрессий срок до 13 лет колонии

Вторник, 29 сентября 2020, 17:26
Суд в России увеличил исследователю сталинских репрессий срок до 13 лет колонии
Радио Свобода

В России Верховный суд Карелии изменил приговор главе местного отделения "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок его заключения.

Источник: адвокат приемной дочери Дмитриева Игорь Перов в комментарии "Медиазоне"

Детали: Как сообщил адвокат, по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК), по которой суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, теперь историку назначено 13 лет колонии строгого режима.

В соответствии с предыдущим приговором Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре. Сам он вину отвергал.

Уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года.

64-летнего историка обвиняли в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери.

Его судили в закрытом режиме. Коллеги и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева: он занимался исследованием массовых репрессий времен Советского союза.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал этот процесс "войной с правдой российской истории".

Знать больше: Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева

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Темы: Росcияистория
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