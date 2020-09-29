Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі забирають статус ЗМІ у великого незалежного видання

Вівторок, 29 вересня 2020, 19:03
У Білорусі забирають статус ЗМІ у великого незалежного видання

Білоруська влада забирає статус засоба масової інформації в незалежного інтернет видання TUT.BY.

Джерело: TUT.BY

Дослівно: "Наказом міністра інформації Ігоря Луцького від 29 вересня, який отримала редакція, для TUT.BY припинена можливість використовувати з 1 жовтня 2020 року статус мережевого видання.

Міністерство інформації нагадує, що випуск ЗМІ може бути призупинений рішенням республіканського органу держуправління у сфері масової інформації, якщо поданий відповідний позов до суду. Як повідомлялося раніше, позовну заяву до Економічного суду відомство направило 18 вересня, засідання призначено на 8 жовтня".

Деталі: В редакції зазначили, що таким чином з 1 жовтня на 3 місяці TUT.BY втратить статус ЗМІ. При цьому редакція обіцяє працювати без цього статусу.

Статус ЗМІ в Білорусі дає деякі переваги, зокрема, можливість на законних підставах бути присутнім в порядку, визначеному законодавством Республіки Білорусь, в районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію.

TUT.BY був зареєстрований як ЗМІ лише в січні 2019 року.

Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження.

Передісторія:  

  • Минулого тижня країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та придушення мирних протестів.
  • У вівторок Канада і Велика Британія запровадили санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Теми: ЗМІБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: