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У Білорусі забирають статус ЗМІ у великого незалежного видання

Вівторок, 29 вересня 2020, 19:03

Білоруська влада забирає статус засоба масової інформації в незалежного інтернет видання TUT.BY.

Джерело: TUT.BY

Дослівно: "Наказом міністра інформації Ігоря Луцького від 29 вересня, який отримала редакція, для TUT.BY припинена можливість використовувати з 1 жовтня 2020 року статус мережевого видання.

Міністерство інформації нагадує, що випуск ЗМІ може бути призупинений рішенням республіканського органу держуправління у сфері масової інформації, якщо поданий відповідний позов до суду. Як повідомлялося раніше, позовну заяву до Економічного суду відомство направило 18 вересня, засідання призначено на 8 жовтня".

Деталі: В редакції зазначили, що таким чином з 1 жовтня на 3 місяці TUT.BY втратить статус ЗМІ. При цьому редакція обіцяє працювати без цього статусу.

Статус ЗМІ в Білорусі дає деякі переваги, зокрема, можливість на законних підставах бути присутнім в порядку, визначеному законодавством Республіки Білорусь, в районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію.

TUT.BY був зареєстрований як ЗМІ лише в січні 2019 року.

Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження.

Передісторія:  

  • Минулого тижня країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та придушення мирних протестів.
  • У вівторок Канада і Велика Британія запровадили санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Теми: ЗМІБілорусь


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