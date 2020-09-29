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В Беларуси забирают статус СМИ у большого независимого издания

Вторник, 29 сентября 2020, 19:03
В Беларуси забирают статус СМИ у большого независимого издания

Белорусские власти забирают статус средства массовой информации у независимого интернет издание TUT.BY.

Источник: TUT.BY

Дословно: "Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция, для TUT.BY приостановлена ​​возможность использовать с 1 октября 2020 статус сетевого издания.

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Как сообщалось ранее, исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября".

Детали: В редакции отметили, что таким образом с 1 октября на 3 месяца TUT.BY потеряет статус СМИ. При этом редакция обещает работать без этого статуса.

Статус СМИ в Беларуси дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

TUT.BY был зарегистрирован как СМИ только в январе 2019 года.

Начиная с 7 августа 2020 года, TUT.BY получил четыре предупреждения.

Предыстория:

  • На прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов.
  • Во вторник Канада и Великобритания ввели санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Темы: СМИБеларусь
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