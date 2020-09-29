В Беларуси забирают статус СМИ у большого независимого издания

Белорусские власти забирают статус средства массовой информации у независимого интернет издание TUT.BY.

Источник: TUT.BY

Дословно: "Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция, для TUT.BY приостановлена ​​возможность использовать с 1 октября 2020 статус сетевого издания.

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Как сообщалось ранее, исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября".

Детали: В редакции отметили, что таким образом с 1 октября на 3 месяца TUT.BY потеряет статус СМИ. При этом редакция обещает работать без этого статуса.

Статус СМИ в Беларуси дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

TUT.BY был зарегистрирован как СМИ только в январе 2019 года.

Начиная с 7 августа 2020 года, TUT.BY получил четыре предупреждения.

Предыстория: