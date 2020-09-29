Азербайджан і Туреччина заперечують знищення вірменського Су-25

Азербайджан та Туреччина спростували інформацію щодо знищення турецьким F-16 винищувача ВПС Вірменії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Директор з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун сказав у коментарі Reuters: "Вірменія повинна піти з територій, що перебувають під її окупацією, замість того, щоб вдаватися до дешевих пропагандистських хитрощів".

Начальник пресслужби Міністерства оборони Азербайджану, полковник Вагіф Даргяхли у коментарі виданню 1news.az заявив, що інформація про нібито збитий винищувач "є брехнею і черговою фантазією вірменської військової пропагандистської машини".

Нагадаємо, Міністерство оборони Вірменії заявило про повітряний бій на кордоні Вірменії та Азербайджану за безпосередньої участі турецьких винищувачів і втрату свого літака.

Раніше Міноборони Азербайджану заявило, що Збройні сили Вірменії вранці почали обстріл з артилерійських знарядь території прикордонного Дашкенсанського району Азербайджану.

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