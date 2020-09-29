Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Азербайджан і Туреччина заперечують знищення вірменського Су-25

Вівторок, 29 вересня 2020, 20:51

Азербайджан та Туреччина спростували інформацію щодо знищення турецьким F-16 винищувача ВПС Вірменії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Директор з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун сказав у коментарі Reuters: "Вірменія повинна піти з територій, що перебувають під її окупацією, замість того, щоб вдаватися до дешевих пропагандистських хитрощів".

Начальник пресслужби Міністерства оборони Азербайджану, полковник Вагіф Даргяхли у коментарі виданню 1news.az заявив, що інформація про нібито збитий винищувач "є брехнею і черговою фантазією вірменської військової пропагандистської машини".

Нагадаємо, Міністерство оборони Вірменії заявило про повітряний бій на кордоні Вірменії та Азербайджану за безпосередньої участі турецьких винищувачів і втрату свого літака.

Раніше Міноборони Азербайджану заявило, що Збройні сили Вірменії вранці почали обстріл з артилерійських знарядь території прикордонного Дашкенсанського району Азербайджану.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

"Українська правда" в Threads

Теми: Нагірний Карабах
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нагірний Карабах
Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: