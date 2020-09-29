Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Азербайджан и Турция отрицают уничтожение армянского Су-25

Вторник, 29 сентября 2020, 20:51

Азербайджан и Турция опровергли информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Директор по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал в комментарии Reuters: "Армения должна уйти с территорий, находящихся под ее оккупацией, вместо того, чтобы прибегать к дешевым пропагандистским уловкам".

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы в комментарии изданию 1news.az заявил, что информация о якобы сбитом истребителе "является ложью и очередной фантазией армянской военной пропагандистской машины".

Напомним, Министерство обороны Армении заявило о воздушном бое на границе Армении и Азербайджана при непосредственном участии турецких истребителей и потере своего самолета.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории пограничного Дашкенсанского района Азербайджана.

Читайте также: В шаге от большой войны: в чем особенность нового конфликта Армении и Азербайджана

Темы: Нагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Нагорный Карабах
Премьер Армении допустил признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе
Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: