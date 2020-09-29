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Азербайджан и Турция отрицают уничтожение армянского Су-25

Вторник, 29 сентября 2020, 20:51

Азербайджан и Турция опровергли информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Директор по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал в комментарии Reuters: "Армения должна уйти с территорий, находящихся под ее оккупацией, вместо того, чтобы прибегать к дешевым пропагандистским уловкам".

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы в комментарии изданию 1news.az заявил, что информация о якобы сбитом истребителе "является ложью и очередной фантазией армянской военной пропагандистской машины".

Напомним, Министерство обороны Армении заявило о воздушном бое на границе Армении и Азербайджана при непосредственном участии турецких истребителей и потере своего самолета.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории пограничного Дашкенсанского района Азербайджана.

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Темы: Нагорный Карабах


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