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Зеленський взявся за проблеми містобудування та створив Координаційну раду

Вівторок, 29 вересня 2020, 22:27
фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчого органу.

Джерело: укази президента

Деталі: З метою створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування, Зеленський постановив:

  1. Утворити Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчий орган при президентові.
  2. Затвердити положення про Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.
  3. Керівникові Офісу президента у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї ради.

Нагадаємо:

  • Зеленський у 2019 році створив Національну раду з питань антикорупційної політики.
  • 25 вересня експертна організація StateWatch із посиланням на листування з Офісом президента повідомила, що Національна рада з питань антикорупційної політики не збиралася з липня 2019 року.
  • Через декілька днів, 28 вересня, Зеленський таки провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.

Українська правда
Теми: Зеленськийукази


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