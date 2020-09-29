Зеленський взявся за проблеми містобудування та створив Координаційну раду
Вівторок, 29 вересня 2020, 22:27
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчого органу.
Джерело: укази президента
Деталі: З метою створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування, Зеленський постановив:
- Утворити Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчий орган при президентові.
- Затвердити положення про Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.
- Керівникові Офісу президента у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї ради.
Нагадаємо:
- Зеленський у 2019 році створив Національну раду з питань антикорупційної політики.
- 25 вересня експертна організація StateWatch із посиланням на листування з Офісом президента повідомила, що Національна рада з питань антикорупційної політики не збиралася з липня 2019 року.
- Через декілька днів, 28 вересня, Зеленський таки провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.
Українська правда