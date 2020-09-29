Зеленський взявся за проблеми містобудування та створив Координаційну раду

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчого органу.

Джерело: укази президента

Деталі: З метою створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування, Зеленський постановив:

Утворити Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчий орган при президентові. Затвердити положення про Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування. Керівникові Офісу президента у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї ради.

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