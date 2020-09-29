Зеленский взялся за проблемы градостроительства и создал Координационный совет

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа.

Источник: указы президента

Детали: С целью создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, Зеленский постановил:

Образовать Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательный орган при президенте. Утвердить положение о Координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Руководителю Офиса президента в месячный срок внести предложения по персональному составу этого совета.

Напомним: