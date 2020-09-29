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Зеленский взялся за проблемы градостроительства и создал Координационный совет

Вторник, 29 сентября 2020, 22:27
фото: дмитрий ларин, уп

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа.

Источник: указы президента

Детали: С целью создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, Зеленский постановил:

  1. Образовать Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательный орган при президенте.
  2. Утвердить положение о Координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.
  3. Руководителю Офиса президента в месячный срок внести предложения по персональному составу этого совета.

Напомним:

  • Зеленский в 2019 году создал Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.
  • 25 сентября экспертная организация StateWatch со ссылкой на переписку с Офисом президента сообщила, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики не собиралась с июля 2019 года.
  • Через несколько дней, 28 сентября, Зеленский таки провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Украинская правда
Темы: Зеленскийуказы


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