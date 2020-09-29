Зеленский взялся за проблемы градостроительства и создал Координационный совет
Вторник, 29 сентября 2020, 22:27
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательного органа.
Источник: указы президента
Детали: С целью создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, Зеленский постановил:
- Образовать Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства как консультативно-совещательный орган при президенте.
- Утвердить положение о Координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.
- Руководителю Офиса президента в месячный срок внести предложения по персональному составу этого совета.
Напомним:
- Зеленский в 2019 году создал Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.
- 25 сентября экспертная организация StateWatch со ссылкой на переписку с Офисом президента сообщила, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики не собиралась с июля 2019 года.
- Через несколько дней, 28 сентября, Зеленский таки провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
Украинская правда