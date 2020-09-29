Трамп розсилає по країні 150 млн тестів на COVID-19

Адміністрація Трампа планує розіслати губернаторам штатів 150 мільйонів швидких тестів на Ковід-19. Новий тест розміром з кредитну картку, може виявити ковід за хвилини без залучення лабораторії.

Джерело: Трамп, якого цитує "Голос Америки"

Деталі: Як пояснив Трамп під час прес-конференції, тести рекомендують спрямувати, в першу чергу, у школи, аби забезпечити їх безперебійну роботу і швидко виявляти випадки захворювань. Частину тестів надішлють у віддалені регіони та громади, де ускладнений доступ мешканців медичного обслуговування.

Новий тест, розроблений компанією "Абботт", може показати результат вже за 15 хвилин. Він найбільш точний у перші 7 днів появи симптомів, кажуть у компанії.

Зазначається, що перевага тесту – легкість у використанні.

Про це запевнив під час конференції заступник міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Брет Жируар.

Пряма мова Жируара: "Буквально, простіше бути майже не може. Треба капнути 6 крапель речовини на цей шматок паперу. Далі ватною паличкою беремо зразки з носа. Не треба глибоко занурювати паличку, майже у мозок, як було раніше. Все легко. Потім торкнутися паличкою розчину, прокрутити три рази. Далі чекаєте 15 хвилин на результат. Це дуже досконалий шматок картону, у якому запаковано антитіла та неймовірні технології".

Нагадаємо: Вибори президента Сполучених Штатів Америки призначено на 3 листопада.

22 вересня США досягли трагічної віхи в кількості смертей від COVID-19: повідомляється, що понад 200 тисяч людей померли через вірус.

Станом на 29 вересня в країні нарахували майже 7,4 млн захворювань.