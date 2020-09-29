Трамп рассылает по стране 150 млн тестов на COVID-19

Администрация Трампа планирует разослать губернаторам штатов 150 млн быстрых тестов на Ковид-19. Новый тест размером с кредитную карточку, может обнаружить ковид за минуты без привлечения лаборатории.

Источник: Трамп, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: Как объяснил Трамп во время пресс-конференции, тесты рекомендуют направить, в первую очередь, в школы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и быстро выявлять случаи заболеваний. Часть тестов пришлют в отдаленные регионы и общины, где затруднен доступ жителей к медицинскому обслуживанию.

Новый тест, разработанный компанией "Абботт", может показать результат уже через 15 минут. Он наиболее точный в первые 7 дней появления симптомов, говорят в компании.

Отмечается, что преимущество теста - легкость в использовании.

В этом заверил во время конференции заместитель министра здравоохранения и социальных служб США Брет Жируар.

Прямая речь Жируара: "Буквально, проще быть почти не может. Надо капнуть 6 капель вещества на этот кусок бумаги. Далее ватной палочкой берем образцы из носа. Не надо глубоко погружать палочку, почти в мозг, как было раньше. Все просто. Затем коснуться палочкой раствора, прокрутить три раза. Далее ждете 15 минут на результат. Это очень совершенный кусок картона, в котором упакован антитела и невероятные технологии".

Напомним: Выборы президента Соединенных Штатов Америки назначены на 3 ноября.

22 сентября США достигли трагической вехи в количестве смертей от COVID-19: сообщается, что более 200 тысяч человек умерли из-за вируса.

По состоянию на 29 сентября в стране насчитали почти 7,4 млн заболеваний.