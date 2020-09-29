Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп рассылает по стране 150 млн тестов на COVID-19

Вторник, 29 сентября 2020, 23:35

Администрация Трампа планирует разослать губернаторам штатов 150 млн быстрых тестов на Ковид-19. Новый тест размером с кредитную карточку, может обнаружить ковид за минуты без привлечения лаборатории.

Источник: Трамп, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: Как объяснил Трамп во время пресс-конференции, тесты рекомендуют направить, в первую очередь, в школы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и быстро выявлять случаи заболеваний. Часть тестов пришлют в отдаленные регионы и общины, где затруднен доступ жителей к медицинскому обслуживанию.

Новый тест, разработанный компанией "Абботт", может показать результат уже через 15 минут. Он наиболее точный в первые 7 дней появления симптомов, говорят в компании.

Отмечается, что преимущество теста - легкость в использовании.

В этом заверил во время конференции заместитель министра здравоохранения и социальных служб США Брет Жируар.

Прямая речь Жируара: "Буквально, проще быть почти не может. Надо капнуть 6 капель вещества на этот кусок бумаги. Далее ватной палочкой берем образцы из носа. Не надо глубоко погружать палочку, почти в мозг, как было раньше. Все просто. Затем коснуться палочкой раствора, прокрутить три раза. Далее ждете 15 минут на результат. Это очень совершенный кусок картона, в котором упакован антитела и невероятные технологии".

Напомним: Выборы президента Соединенных Штатов Америки назначены на 3 ноября.

22 сентября США достигли трагической вехи в количестве смертей от COVID-19: сообщается, что более 200 тысяч человек умерли из-за вируса.

По состоянию на 29 сентября в стране насчитали почти 7,4 млн заболеваний.

Темы: СШАТрампкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде

"Махрового идиота нельзя спрятать за старостью": Аваков призвал гнать Фокина

Порошенко заболел на Covid-19

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Суд в России увеличил исследователю сталинских репрессий срок до 13 лет колонии

Все новости...
США
Главный разведчик РФ обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси
Бывший премьер Гончарук перебрался в Америку
Рейтинги Трампа и Байдена почти сравнялись накануне дебатов  опрос
Последние новости
23:52
"Динамо" побеждает "Гент" и выходит в Лигу Чемпионов
23:35
Трамп рассылает по стране 150 млн тестов на COVID-19
22:44
Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак
22:27
Зеленский взялся за проблемы градостроительства и создал Координационный совет
22:04
Новости экономики: налоговая амнистия, фискальная служба и МВФ, расходы на армию
21:48
ЦИК обязала теризбирком зарегистрировать мэра Умани на выборы
21:18
Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде
21:02
В приложении "Дія" в бета-версии появилось цифровое свидетельство о рождении
20:51
Азербайджан и Турция отрицают уничтожение армянского Су-25
20:35
Официальный курс: гривня ослабла к евро
Все новости...