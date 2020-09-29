"Динамо" перемагає "Гент" і виходить до Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" пробилося до групового раунду Ліги Чемпіонів. У матчі-відповіді плей-офф раунду динамівці з рахунком 3:0 здолали бельгійський "Гент".

Поєдинок пройшов у вівторок 29 вересня на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що у першому матчі в Бельгії "Динамо" отримало перемогу з рахунком 2:1.

У матчі в Києві команда Мірча Луческу не мала особливих проблем. На дев'ятій хвилині після пасу від Владислава Супряги елегантно п`ятою у кут воріт пробив Віталій Буяльський - 1:0. Через пару хвилин удар Миколи Шапаренка приймає штанга воріт, а на добиванні Де Пена б`є вище воріт.

На 35-й хвилині суддя побачив гру рукою у власному штрафному майданчику українця Ігоря Пластуна. З 11 метрів Де Пена робить рахунок 2:0. За три хвилини рефері ставить ще один пенальті у ворота "Гента", але пізніше скасовує своє рішення після перегляду ВАР, побачивши мінімальний офсайд у гравця "Динамо".

Історія з пенальті продовжилася на старті другого тайму. Супрягу збивають на 48-й хвилині у штафному "Гента" і рефері ставить ще 11-метровий удар. Цього разу Жерсон Родрігеш без проблем переграв воротаря бельгійського клубу - 3:0.

На 60-й хвилині бельгійці мали шанс забити гол престижу, але на лінії воріт чудово відіграв Георгій Бущан. Ще кілька сейвів від Бущана врятували від голу киян в цій грі в останні 15 хвилин поєдинку.

Жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів пройде у четвер 1 жовтня.