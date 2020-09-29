Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Динамо" побеждает "Гент" и выходит в Лигу Чемпионов

Вторник, 29 сентября 2020, 23:52

Киевское "Динамо" пробилось в групповой раунд Лиги Чемпионов. В ответном матче плей-офф раунда динамовцы со счетом 3:0 одолели бельгийский "Гент".

Поединок прошел во вторник 29 сентября на НСК "Олимпийский".

Напомним, что в первом матче в Бельгии "Динамо" одержало победу со счетом 2:1.

В матче в Киеве команда Мирча Луческу не имела особых проблем. На девятой минуте после паса от Владислава Супряги элегантно пяткой в ​​угол ворот пробил Виталий Буяльский - 1:0. Через пару минут удар Николая Шапаренко принимает штанга ворот, а на добивании Де Пена бьет выше ворот.

На 35-й минуте судья увидел игру рукой в ​​своей штрафной украинца Игоря Пластуна. С 11 метров Де Пена делает счет 2:0. Через три минуты рефери ставит еще один пенальти в ворота "Гента", но позже отменяет свое решение после просмотра ВАР, увидев минимальный офсайд у игрока "Динамо".

История с пенальти продолжилась на старте второго тайма. Супрягу сбивают на 48-й минуте в штафной "Гента" и рефери ставит еще 11-метровый удар. На этот раз Жерсон Родригеш без проблем переиграл вратаря бельгийского клуба - 3:0.

На 60-й минуте бельгийцы имели шанс забить гол престижа, но на линии ворот прекрасно сыграл Георгий Бущан. Еще несколько сейвов от Бущана спасли от гола киевлян в этой игре в последние 15 минут поединка.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов пройдет в четверг 1 октября.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде

"Махрового идиота нельзя спрятать за старостью": Аваков призвал гнать Фокина

Порошенко заболел на Covid-19

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Суд в России увеличил исследователю сталинских репрессий срок до 13 лет колонии

Все новости...
футбол
УАФ утвердила правила посещения матчей во время карантина
"Шахтер" за две минуты забил два гола и одолел "Олимпик"
"Динамо" громит "Минай" в матче 4 тура УПЛ
Последние новости
23:52
"Динамо" побеждает "Гент" и выходит в Лигу Чемпионов
23:35
Трамп рассылает по стране 150 млн тестов на COVID-19
22:44
Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак
22:27
Зеленский взялся за проблемы градостроительства и создал Координационный совет
22:04
Новости экономики: налоговая амнистия, фискальная служба и МВФ, расходы на армию
21:48
ЦИК обязала теризбирком зарегистрировать мэра Умани на выборы
21:18
Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде
21:02
В приложении "Дія" в бета-версии появилось цифровое свидетельство о рождении
20:51
Азербайджан и Турция отрицают уничтожение армянского Су-25
20:35
Официальный курс: гривня ослабла к евро
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!