"Динамо" побеждает "Гент" и выходит в Лигу Чемпионов

Киевское "Динамо" пробилось в групповой раунд Лиги Чемпионов. В ответном матче плей-офф раунда динамовцы со счетом 3:0 одолели бельгийский "Гент".

Поединок прошел во вторник 29 сентября на НСК "Олимпийский".

Напомним, что в первом матче в Бельгии "Динамо" одержало победу со счетом 2:1.

В матче в Киеве команда Мирча Луческу не имела особых проблем. На девятой минуте после паса от Владислава Супряги элегантно пяткой в ​​угол ворот пробил Виталий Буяльский - 1:0. Через пару минут удар Николая Шапаренко принимает штанга ворот, а на добивании Де Пена бьет выше ворот.

На 35-й минуте судья увидел игру рукой в ​​своей штрафной украинца Игоря Пластуна. С 11 метров Де Пена делает счет 2:0. Через три минуты рефери ставит еще один пенальти в ворота "Гента", но позже отменяет свое решение после просмотра ВАР, увидев минимальный офсайд у игрока "Динамо".

История с пенальти продолжилась на старте второго тайма. Супрягу сбивают на 48-й минуте в штафной "Гента" и рефери ставит еще 11-метровый удар. На этот раз Жерсон Родригеш без проблем переиграл вратаря бельгийского клуба - 3:0.

На 60-й минуте бельгийцы имели шанс забить гол престижа, но на линии ворот прекрасно сыграл Георгий Бущан. Еще несколько сейвов от Бущана спасли от гола киевлян в этой игре в последние 15 минут поединка.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов пройдет в четверг 1 октября.